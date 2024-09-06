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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дешам про 1:3 с Италией: «Франция не в лучшей форме, не хватало сил. Нас наказали за ошибки»

«Надо опираться на факты. Мы очень хорошо начали матч, делали хорошие вещи, но были не в состоянии поддерживать уровень на протяжении всей игры.

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