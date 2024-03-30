Послушайте меня: ТОП главных ошибок водителей, которые нельзя допускать в беседе с сотрудниками ДПС

Всех водителей хотя бы раз за время управления транспортным средством проверяли инспекторы ДПС. Реагируют водители на стрессовую ситуацию по-разному: кто-то начинает нелепо шутить, кто-то сразу «лезет в бутылку» и «качает права», а кто-то будто воды в рот набрал и теряет дар речи уже с первых секунд.