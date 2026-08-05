Урсуляк меняет декорации: эпический фильм «Война и мир» переезжает в Кострому

Режиссер раскрыл подробности съемок. Кадр «Война и мир» Кадр видеоРабочий процесс над свежей киноверсией эпопеи Льва Толстого «Война и мир» временно сменил локацию — теперь съемочная группа обосновалась в Костроме.
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