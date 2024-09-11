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Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, желает ли он победы Украине

Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, желает ли он победы Украине

Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе дебатов с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, транслировавшихся телевизионным каналом ABC News, ушел от прямого ответа на вопрос, желает ли он победы Украине.

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