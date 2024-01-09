Тайлер Хирро: «Собираюсь открыть фан-клуб Николы Йовича»

Защитник «Майами» отдал должное одноклубнику после матча с «Хьюстоном» (120:113), в котором 20-летний серб снова вышел в старте и набрал 6 очков, 8 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 21 минуту.