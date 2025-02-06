«Искандер» свалился на головы наемников ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 6 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские войска нанесли результативный удар по позициям иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).