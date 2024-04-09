Forbes: Необычная модернизация российских танков восхищает

Издание Forbes восхитились необычной модернизацией российских танков. Об этом пишет URA.RU. В частности, в публикации говорится речь о решении российской армии установить на крышу танка каркас из стальной брони.
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