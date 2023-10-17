Русская весна
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Владимир Путин прилетел в Пекин (+ВИДЕО)

Владимир Путин прилетел в Пекин (+ВИДЕО)

Владимир Путин прилетел в Пекин. 17 октября начался рабочий визит президента России в Китай, в ходе которого он примет участие в форуме «Один пояс — один путь», проведет переговоры с Си Цзиньпином и другими лидерами.

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Комментарии
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Россиянин
Ёкарный бабай!!! Чуть язык не сломал от имен и фамилий.🤣
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