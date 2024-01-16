«Ни один объект не пострадал»: иранский КСИР нанес удар по американцам в Ираке

Стало известно, что в ночь на 16 января КСИР Ирана нанес массированный комбинированный удар дальнобойными баллистическими ракетами и БПЛА по консульству США и базе американской армии в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.
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