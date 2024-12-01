Украина атаковала Калугу и Брянск: главное за сутки

МОСКВА, 1 декабря, ФедералПресс. Украинские боевики атаковали регионы РФ ударными БПЛА, российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР и продвинулись под Харьковом, в подполье заявили об уничтожении центра подготовки операторов дронов ВСУ в Днепропетровской области.