Украина атаковала Калугу и Брянск: главное за сутки

МОСКВА, 1 декабря, ФедералПресс. Украинские боевики атаковали регионы РФ ударными БПЛА, российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР и продвинулись под Харьковом, в подполье заявили об уничтожении центра подготовки операторов дронов ВСУ в Днепропетровской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии