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Царьград

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Росавтодор активизировал борьбу с борщевиком у автодорог России

Росавтодор активизировал борьбу с борщевиком у автодорог России

Росавтодор под контролем проводит акцию по борьбе с борщевиком вдоль федеральных дорог России. Они выполняют работы по скашиванию травы и применению химических методов, следуя требованиям ГОСТ, чтобы предотвратить опасность и защитить урожай.

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