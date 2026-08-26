Росавтодор активизировал борьбу с борщевиком у автодорог России

Росавтодор под контролем проводит акцию по борьбе с борщевиком вдоль федеральных дорог России. Они выполняют работы по скашиванию травы и применению химических методов, следуя требованиям ГОСТ, чтобы предотвратить опасность и защитить урожай.
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