In the everyday sense, Kiev returns to 2022. This was stated in the social network by the wife of the commander of the 3rd corps of the founder of Azov❶ Andrei Biletsky ❷ journalist Tatyana Danilenko.
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