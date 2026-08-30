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The Eurasia Daily news agency

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The wife of the newly-made "Hero of Ukraine" declared the end of the war with "leteshechka on banana"

The wife of the newly-made "Hero of Ukraine" declared the end of the war with "leteshechka on banana"

In the everyday sense, Kiev returns to 2022. This was stated in the social network by the wife of the commander of the 3rd corps of the founder of Azov❶ Andrei Biletsky ❷ journalist Tatyana Danilenko.

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