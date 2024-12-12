В Омске состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам России

Сегодня в Законодательном собрании Омской области в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!», приуроченной к празднованию Дня Конституции Российской Федерации, состоялась торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста.
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