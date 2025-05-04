Такая же схема применяется и на троллейбусных путях. Только там стрелка расположена на проводах и переводит токосъемники либо направо либо налево. Забавный недостаток такой схемы в том, что она плохо работает на подъемах. Я сам наблюдал ситуации, когда троллейбусу на подъеме надо было проехать прямо- а для этого необходимо отключить электродвигатель- и троллейбус останавливался прямо на стрелке! Водителю ничего другого не остается, как включить двигатель- и при этом соленоиды переводят токосъемники на левое направление. Пройдя стрелку, водитель останавливается- и вручную переустанавливает токосъемники на прямое направление. То же самое происходит, когда водитель вынужден остановиться на стрелке- например, из- за затора. Сейчас троллейбусные сети снимают. Как только появились достаточно мощные литиевые аккумуляторы- конструкторы начали отказываться от старых схем построения троллейбусных линий. Сейчас проще и дешевле использовать электрические автобусы. Литиевый аккумулятор еще все- таки слабоват для того, чтобы использовать его на междугородних рейсах. Но для работы в черте города- он вполне подходит! В городских условиях, с частыми торможениями и ускорениями, электрическая тяга оказывается самой надежной и экономичной. Проблема в том, что литий- достаточно редкий и дорогой металл. Его мало в земной коре и на всех его не хватит. Но когда появятся натриевые аккумуляторы- произойдет революция в городском транспорте! Вот дефицита натрия не предвидится! Хотя минус заключается в том, что натрий- более активный щелочной металл, чем литий. Он легко самовоспламеняется во влажном воздухе, бурно реагирует с водой, выделяя водород... Затушить загоревшийся электробус водой не получится! И все же плюсы намного перевешивают минусы. И тогда в городе не останется ни одного троллейбуса! Да и трамваев, пожалуй, тоже...

SI

Sergey Ivanov

А теперь пара слов о том, как поворачивает трамвай. А как поворачивает железнодорожный состав? А вот тут масса интересного! Во- первых, колеса ж/д состава сточены на конус. Зачем?- а вот это и есть самое интересное! При движении поезда вагон стремится занять положение наиболее устойчивое- то есть, в самом низу. А вот при повороте получается, что сила инерции выталкивает вагон за пределы колеи, и вот колея как раз и заставляет вагон изменить направление движения. Потому, что внутренний край колеса имеет больший диаметр- и проходит по колее больший путь. Соответственно, внутреннее колесо проходит меньший путь. Вот эта разница пути как раз и заставляет колесную пару разворачиваться- а вместе с этим разворачиваться и весь вагон. На железной дороге это достигается тем, что колеса сточены на конус. То есть, колесная пара стремится занять самое устойчивое- нижнее- положение! Именно это и есть то самое условие устойчивого движения по рельсам. А на повороте? А вот тогда включаются центробежные силы! Они стремятся отжать вагон к внешнему краю колеи. Но вот тут и включается в действие тот самый конус! Когда вагон прижимается к внешнему краю разворота- то получается, что внутренние части колеса катятся по большему диаметру. Именно это и заставляет колесную пару разворачиваться. Вот так на железной дороге реализуется поворот. Ну, а на городской трамвайной колее? А вот тут все проще! Скорости небольшие, поэтому заморачиваться всякими там центробежными силами нет нужды. Поэтому трамвайные колеса делают не коническими, как для железной дороги, а просто цилиндрическими. Но тогда при повороте уже не возникает той самой центростремительной силы! И сила центробежная отжимает трамвай в сторону прямолинейного движения. При этом реборды колес трамвая вступают в соприкосновение с рельсами- и вы слышите пронзительный визг! Да, это приводит к износу рельс. Зато проще чем проектировать конусные системы... А ведь есть еще одна тонкость! Вот вопрос: -Как вы собираетесь выполнить разворот состава? Если читатель заглянет в учебник физики- то он с удивлением поймет: -Разворот невозможен!! Физически!! Почему? Да потому, что центробежная сила неизбежно выбросит состав за пределы колеи! А если снизить скорость? -Ну, тогда- да... Проще говоря: Проектировщики заранее закладывают в профиль пути скорости, с которыми машинист должен эти участки проходить. Кривизна пути, его уклон- все рассчитано на строго определенную скорость. И не приведи бог нарушить!! И еще момент, о котором многие не задумываются. Итак, на прямом участке рельсы ровные и лежат на одном уровне. Но в повороте внешний рельс должен быть выше внутреннего! Потому, что это диктует физика! Просто результирующая сила должна быть направлена строго вниз! Получается ступенька! А отсюда сразу вытекают несколько ограничений: -Во- первых, радиус поворота не может быть меньше, чем рассчитанный по условиям баланса центробежной силы. -Во- вторых, на повороте внешний рельс должен быть выше внутреннего, потому что необходимо задать угол наклона вагона таким, чтобы он соответствовал величине центростремительной силы. Но тогда получается, что в месте, где прямолинейное направления переходит в круговое- возникает вертикальный уступ! Потому, что на прямолинейном участке рельсы располагаются по горизонтали, а на повороте- внешний рельс должен быть выше внутреннего. Следовательно, возникает вертикальная ступенька. Чтобы ее не было, при входе в поворот рельсы изгибают по формуле полукубической параболы. То есть, параболы степени 3/2. То есть, кривизна поворота нарастает постепенно. Вот тогда рельс изгибается в двух плоскостях: По горизонтали- как парабола, а по вертикали- как равномерное повышение без всяких ступенек. В результате поезд в поворот входит постепенно: Плавно внешний край вагона начинает возвышаться над внутренним, вагон кренится в сторону разворота- а потом в обратном порядке так же плавно выходит в прямолинейное движение.