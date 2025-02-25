Известный благодаря сотрудничеству с группами «Грибы» и «Нервы» музыкальный продюсер и музыкант из Алчевска, расположенного в Луганской Народной Республике, Юрий Бардаш сообщил, что у украинцев меняется отношение к действиям руководства Киева.