Продюсер Бардаш оценил изменившееся настроение украинцев к Киеву

Известный благодаря сотрудничеству с группами «Грибы» и «Нервы» музыкальный продюсер и музыкант из Алчевска, расположенного в Луганской Народной Республике, Юрий Бардаш сообщил, что у украинцев меняется отношение к действиям руководства Киева.
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