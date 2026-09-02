💡Завтра Джанкой и Джанкойский район временно будут обесточены Из-за проведения ремонтных работ на магистральных электросетях света не будет с 8:00 до 20:00, сообщили в «Крымэнерго».
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