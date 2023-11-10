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Бизнесмен Дотком заявил, что Украина стала жертвой некомпетентного руководства

Бизнесмен Дотком заявил, что Украина стала жертвой некомпетентного руководства

Граждане Украины расплачиваются жизнью из-за некомпетентности своих властей. Так написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

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