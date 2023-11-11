Ставим точку в вопросе: Почему нельзя смазывать колёсные болты и гайки. Ответ автопроизводителей

В сети постоянно возникают споры по поводу того, а нужно ли вообще смазывать колесные болты или гайки время от времени, или же в этом нет никакой необходимости, а даже наоборот — больше вреда нежели пользы.
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