🟣 Одним из самых активных представителей молодёжи команды "Гражданская Инициатива" является студент РГУП Владислав Лупарев Владислав.
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🟣 Одним из самых активных представителей молодёжи команды "Гражданская Инициатива" является студент РГУП Владислав Лупарев Владислав.