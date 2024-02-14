Учёные перечислили более 10 вирусов, способных вызвать рак

В РНЦХ имени Петровского рассказали, из-за чего порой возникает онкология"Российская газета" взяла интервью у руководителя референс-центра вирусной и инфекционной онкопатологии РНЦХ имени Петровского Андрея Бирюкова.
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