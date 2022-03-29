НЕВСКИЕ НОВОСТИ

430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Следователи ищут «Магу», который приставал к школьнице в Ленобласти

В полицию обратилась встревоженная мать девочки.  Следователи Ленобласти ищут мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх