Следователи ищут «Магу», который приставал к школьнице в Ленобласти

В полицию обратилась встревоженная мать девочки. Следователи Ленобласти ищут мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась встревоженная мать девочки. Следователи Ленобласти ищут мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
Свежие комментарии