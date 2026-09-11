«Он как нашкодил»: всю натуру Зеленского выдал один его жест

Физиогномист Надежда Шевченко обратила внимание на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом.
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