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Не только о футболе

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Промес объявлен в международный розыск, Трусова в шоу Тутберидзе, разгромная победа «Интера», Милохин дебютировал в боксе и другие новости

Промес объявлен в международный розыск, Трусова в шоу Тутберидзе, разгромная победа «Интера», Милохин дебютировал в боксе и другие новости

1. Промес объявлен в международный розыск после приговора о шести годах тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

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Комментарии
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Лена Мисько
;))) Депутат Милонов призвал не выдавать Квинси Промеса нидерландским властям «Голландцы сами по себе наркоманы. Хрена им лысого, а не футболиста, хоть он и из «Спартака». Русские своих не сдают»
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13 час.
КУАТ
Про смерть Навального сейчас во всех соцсетях.
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12 час.
Лена Мисько
Поздравления, здоровья, счастья и всего самого доброго! В семье Артемия Панарина и Алисы Знарок родился (https://matchtv.ru/sobytija/matchtvnews_NI2018694_V_semje_khokkeista_Panarina_rodilsa_vtoroj_rebenok) второй сын. Супруга хоккеиста, дочь экс‑главного тренера сборной России Олега Знарка, и новорожденный чувствуют себя хорошо.
В семье хоккеиста Панарина родился второй ребенок
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