Сила в правде

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«Героям — память». Кого Зеленский поблагодарил за освобождение Украины от нацистов

«Героям — память». Кого Зеленский поблагодарил за освобождение Украины от нацистов

В четверг, 28 октября, Украина отмечает День освобождения от фашистских захватчиков — официальный государственный праздник, который установили в не столь далеком 2009 году и пока что не успели декоммунизировать усилиями ревизионистских политиков.

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