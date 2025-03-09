FT: Киев захотел добиться частичного прекращения огня на переговорах с США

Киев захотел добиться от России частичного прекращения огня. Об этом сообщает Financial Times (FT).Утверждается, что представители Украины озвучат это предложение американцам на встрече в Саудовской Аравии.
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