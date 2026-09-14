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Новости Тамбова

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В лагерях Тамбовской области в этом году отдохнули более 52 тысяч детей

В лагерях Тамбовской области в этом году отдохнули более 52 тысяч детей

В рамках летней оздоровительной кампании 2026 года в Тамбовской области отдохнули 52 тысячи детей. Это на 1,2% больше, чем в 2025 году, сообщила на еженедельном оперативном совещании министр образования и науки региона Татьяна Котельникова.

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