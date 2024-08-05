Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

58 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Какая утрата? Возвращение российских земель, украденных в 90-х.Свою вину за утра...
  • Eduard
    Обещания мало чего стоят,нуже про российский пезидент на Украине!Способ выхода из ...
  • Людмила Полищук
    Уже пишут об этом не впервые... А мы что - просто ждём? Или что-то предпринимаем, чтобы НАТО не внедрился на чужую те...НАТО заходит к ро...

Крупномасштабная война на Ближнем Востоке реальна как никогда

Крупномасштабная война на Ближнем Востоке реальна как никогда

Информация о подготовке общественного мнения к «сворачиванию проекта Израиль на Ближнем Востоке» в очередной раз зазвучала ещё в начале июля  с оговорками, что из этого вовсе не следует, что данный проект или подобный ему не возникнет в другом регионе мира, в том числе с более благоприятным и комфортным климатом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх