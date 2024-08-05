Крупномасштабная война на Ближнем Востоке реальна как никогда

Информация о подготовке общественного мнения к «сворачиванию проекта Израиль на Ближнем Востоке» в очередной раз зазвучала ещё в начале июля с оговорками, что из этого вовсе не следует, что данный проект или подобный ему не возникнет в другом регионе мира, в том числе с более благоприятным и комфортным климатом.