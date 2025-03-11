Количество сбитых над Калужской области БПЛА возросло до 10

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России, 10 БПЛА – над территорией Калужской областиВ Калужской области за прошедшую ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 10 БПЛА.