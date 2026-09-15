В Рязанской области выявили 4091 случай заболевания ОРВИ

В период с 7 по 13 сентября заболевание выявили у 4091 человека. Большую часть заболевших составили жители областного центра – 74,5% от общего числа.
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