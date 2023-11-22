ABC News: на переходе между США и Канадой обнаружили сумку, возможно, содержащую взрывчатку

Полицейские нашли сумку на месте взрыва автомобиля на границе США и Канады, которая, возможно, могла использоваться для скрытия взрывчатого вещества, сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет телеканала ABC News.
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