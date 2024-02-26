Добрый Мир
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Добрый Мир

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Запад окончательно забылся: чем закончился визит Лаврова на саммит «Большой двадцатки»

Запад окончательно забылся: чем закончился визит Лаврова на саммит «Большой двадцатки»

Итак, Сергеем Лавровым наконец была посещена та самая «Большая двадцатка», местом проведения которой послужил город Рио-де-Жанейро.

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Комментарии
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А
Александр
Где это видано, чтобы страны и народы просились в состав США, Великобритании или Франции. Наоборот, от них шарахаются как от чумы, всё пожирающего молоха. А вот в состав СССР, потом РФ просятся. Потому что там, где Россия - жизнь и добро. Но и попаразитировать на этом не ленятся. Некоторые.
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14 час.
Уя
Уфимцев я
... особенно евреи. Удивительное дело, как их &quot;любит&quot; наш главковерх... наверное, это из его дворового детства, когда он с братьями Ротенбергами задружился в те годы. Что то, а &quot;играть в долгую&quot; - этому у них еще надо поучиться!.. Кто они теперь, при другане детства-президенте? Самые богатые ребята из питерского двора... И окружение &quot;нашего всего&quot; - одни сплошные &quot;киндер-сурпризы&quot; Кириенки-Израители (папу так звали) или мутные Вайно... Ну любит он нерусских помощников, такая вот слабость у него. Может, оттого и заполонили Россию миллионы гастеров из Узбекистана, Туркмении, Киргизии? А все эти бабаи-президенты &quot;азиятские&quot; не вылезают из Москвы, все преференции и льготы себе выбивают...
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14 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ТАМ, ГДЕ ИХ ДЕРЬМОКРАТИЯ-НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРАВДЫ ???? ИБО ИХ ДЕРЬМОКРАТИЯ ОСНОВАНА НА ОБОЛВАНИВАНИИ ПРОСТОГО НАРОДА. НЕЛЬЗЯ НЕ ВЕРИТЬ-КОЛИ СКАЗАЛ БО ????? БУДЕТЕ, БАРАНЫ, СЛЕПО ТОПАТЬ ЗА БО-ПРЯМИКОМ В ПРОПАСТЬ ГРОХНЕТЕСЬ !!!
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13 час.

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