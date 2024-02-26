Запад окончательно забылся: чем закончился визит Лаврова на саммит «Большой двадцатки»

Где это видано, чтобы страны и народы просились в состав США, Великобритании или Франции. Наоборот, от них шарахаются как от чумы, всё пожирающего молоха. А вот в состав СССР, потом РФ просятся. Потому что там, где Россия - жизнь и добро. Но и попаразитировать на этом не ленятся. Некоторые.

Уя

Уфимцев я

... особенно евреи. Удивительное дело, как их "любит" наш главковерх... наверное, это из его дворового детства, когда он с братьями Ротенбергами задружился в те годы. Что то, а "играть в долгую" - этому у них еще надо поучиться!.. Кто они теперь, при другане детства-президенте? Самые богатые ребята из питерского двора... И окружение "нашего всего" - одни сплошные "киндер-сурпризы" Кириенки-Израители (папу так звали) или мутные Вайно... Ну любит он нерусских помощников, такая вот слабость у него. Может, оттого и заполонили Россию миллионы гастеров из Узбекистана, Туркмении, Киргизии? А все эти бабаи-президенты "азиятские" не вылезают из Москвы, все преференции и льготы себе выбивают...