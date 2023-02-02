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Глава ЕК фон дер Ляйен с группой комиссаров приехала в Киев

Глава ЕК фон дер Ляйен с группой комиссаров приехала в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утром в четверг, 2 февраля, предоставила информацию о том, что прибыла в столицу Украины Киев с группой еврокомиссаров, чтобы обсудить углубление сотрудничества.

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