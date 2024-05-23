Психолог Ефименко: объясните ребенку, что ваша любовь к нему не зависит от ЕГЭ

Лучший способ оставаться в курсе успеваемости ребенка — задавать ему вопросы об учебе. Это не так просто, как кажется, ведь в ответ родители обычно получают короткие фразы вроде "нормально", "ничего не задали" и "мне завтра ко второму".
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