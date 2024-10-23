Захарова: Киев не может диктовать волю ООН по визиту Гутерриша на саммит БРИКС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не имеет права диктовать волю ООН по поводу визита генсека организации Антониу Гутерриша на саммит БРИКС, а его участие в мероприятии — лишь повод для истерики со стороны Киева.
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