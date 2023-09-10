VLAD KARKOV/GLOBALLOOKPRESS Что будет с "Вагнером" после смерти Евгения Пригожина? Останется ли он в прежнем формате или его расформируют? О судьбе подразделения, не раз доказавшего свою силу и мощь участием в самых сложных боях в Донбассе, говорим с военным экспертом Андреем Пинчуком.
ПОСЛЕДНЯЯ ЗАГАДКА ЕВГЕНИЯ ПРИГОЖИНА: ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Негода
последнее время в россии столько мутных историй и убийств , начиная с подлодки Курск , что только стоит удивляться нашей , так называемой , власти !
Ответить
2 час.
Galina Bobryasheva
Если не раскрываются факты расследования гибели Пригожина и командиров Вагнера, то это выгодно только нашим высшим чинам, у которых есть рычаги влияния и у которых есть большие деньги, чтобы помочь замолчать этот факт. И этих личностей мы все знаем. Пригожин прямо указывал на них и на их непрофессиональную, а во многих случаях и предательскую деятельность по отношению к СВО и по отношению к нашим бойцам! Никакие иностранные силы не смогли бы повлиять на работу нашего СК, что мы и видели из расследований прошлых терактов!
Ответить
1 час.
Борис Казаков
Да хрен с ним,с Пригожиным,достали уже,это им кара Божья за сбитый ими наш самолёт.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии