Galina Bobryasheva

Если не раскрываются факты расследования гибели Пригожина и командиров Вагнера, то это выгодно только нашим высшим чинам, у которых есть рычаги влияния и у которых есть большие деньги, чтобы помочь замолчать этот факт. И этих личностей мы все знаем. Пригожин прямо указывал на них и на их непрофессиональную, а во многих случаях и предательскую деятельность по отношению к СВО и по отношению к нашим бойцам! Никакие иностранные силы не смогли бы повлиять на работу нашего СК, что мы и видели из расследований прошлых терактов!