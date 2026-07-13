Китайские учёные заявили об очередном прорыве в гонке искусственного интеллекта

Китайские учёные заявили о новом прорыве в технологической гонке. Исследователи Пекинского университета разработали новую полностью оптическую систему соединения для стандартных электронных чипов, которая увеличивает скорость распределённого вывода (продуктивность) систем искусственног.
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