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Китайские учёные заявили об очередном прорыве в гонке искусственного интеллекта

Китайские учёные заявили об очередном прорыве в гонке искусственного интеллекта

Китайские учёные заявили о новом прорыве в технологической гонке. Исследователи Пекинского университета разработали новую полностью оптическую систему соединения для стандартных электронных чипов, которая увеличивает скорость распределённого вывода (продуктивность) систем искусственног.

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