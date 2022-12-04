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Задержание Фридмана в Великобритании – сигнал всем русским олигархам

Задержание Фридмана в Великобритании – сигнал всем русским олигархам

Задержание в Великобритании российского олигарха Михаила Фридмана является недвусмысленным сигналом всем представителям российской элиты, ищущим дружбы с Западом.

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