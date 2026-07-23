НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Министр спорта РФ Дегтярев: ФИФА готова вернуть Россию, но процесс тормозит УЕФА

Министр спорта РФ Дегтярев: ФИФА готова вернуть Россию, но процесс тормозит УЕФА

Фото: minsport.gov.ru Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не препятствует возвращению российских сборных и клубов на международные турниры, однако УЕФА продолжает затягивать этот процесс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии