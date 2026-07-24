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Царьград

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В Арамиле резчик камня погиб от удара током на заводе ЖБИ

В Арамиле резчик камня погиб от удара током на заводе ЖБИ

Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего на одном из промышленных объектов. Трагедия произошла утром 24 июля 2026 года в цехе структурного подразделения ООО «Арамильский завод ЖБИ», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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