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    каков поп,таков и приход...путин сам либерал.обосрал Союз...где только галоши делали...хотя благодаря его базе мы ещё...Александр Новиков...

Politico: Мишель предложил исключить фон дер Ляйен от участия во встрече лидеров ЕС

Председатель Евросовета Шарль Мишель предложил не допустить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию во встрече, на ней лидеры Евросоюза будут обсуждать распределение ключевых должностей в руководстве Европейского союза.

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