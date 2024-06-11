Politico: Мишель предложил исключить фон дер Ляйен от участия во встрече лидеров ЕС

Председатель Евросовета Шарль Мишель предложил не допустить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию во встрече, на ней лидеры Евросоюза будут обсуждать распределение ключевых должностей в руководстве Европейского союза.
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