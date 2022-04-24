Винтовая лестница часовни Лоретто (Loretto)

В конце 1870-х годов главный архитектор часовни Лоретто в американском городе Санта Фе, Нью-Мексико (Santa Fe, New Mexico) внезапно скончался, так и не завершив свою работу над церковью, хотя на тот момент большая ее часть уже была построена.
В конце 1870-х годов главный архитектор часовни Лоретто в американском городе Санта Фе, Нью-Мексико (Santa Fe, New Mexico) внезапно скончался, так и не завершив свою работу над церковью, хотя на тот момент большая ее часть уже была построена.
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