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Винтовая лестница часовни Лоретто (Loretto)

Винтовая лестница часовни Лоретто (Loretto)

В конце 1870-х годов главный архитектор часовни Лоретто в американском городе Санта Фе, Нью-Мексико (Santa Fe, New Mexico) внезапно скончался, так и не завершив свою работу над церковью, хотя на тот момент большая ее часть уже была построена.

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