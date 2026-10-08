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Спорт Уик-Энд

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Заур ТЕДЕЕВ: «Зенит» не может не играть на победу ни в одном матче

Заур ТЕДЕЕВ: «Зенит» не может не играть на победу ни в одном матче

Сейчас уже не скажешь, что «Краснодар» смотрится убедительнее. Мне кажется, наличие в команде Мостового - большая радость для любого тренера Ожиданиями 10-го тура РПЛ со «Спорт уик-эндом» поделился бывший главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев.

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