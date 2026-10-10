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Почти 730 тыс. человек остались без света из-за урагана «Исайяс» на юге США

Сотни тысяч человек остались без электричества после того, как ураган «Исайяс» обрушился на юг США. Стихия дошла до берега Мексиканского залива, сообщил телеканал ABC News.

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