Проверка систем оповещения в Ростове в октябре 2023: когда завоют сирены

Что делать при звучании сирен?На следующей неделе в донской столице проведут комплексную проверку готовности системы оповещения населения с включением электросирен и передачей речевой информации по радио- и телевизионным станциям.
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