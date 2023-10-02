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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Курбанов о перспективах ЦСКА в новом сезоне: «Мне сказать, что мы будем играть за пятое место?»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов оценил перспективы обновленной команды в новом сезоне. В стартовом матче Лиги ВТБ армейцы едва не упустили «+20» с МБА, но победили 76:72.

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