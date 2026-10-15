Новая платформа Министерства обороны России может заметно ускорить развитие беспилотных систем. Сервис предоставит разработчикам доступ к материалам объективного контроля боевого применения дронов — прежде всего к подготовленным видеозаписям результатов работы FPV-аппаратов, а также беспилотников коптерного и самолетного типа.