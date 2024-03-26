В Японии госпитализировали 100 человек после употребления БАД, есть погибшие

Более 100 человек в Японии были госпитализированы после употребления пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, а также был зафиксирован уже второй летальный исход, связанный с этим продуктом.
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