Жители города Луцка, расположенного на западе Украины, остались без электроснабжения. Об этом заявил секретарь горсовета Андрей Разумовский.
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