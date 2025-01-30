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Врачи уточнили, насколько в реальности полезные соляные лампы

Врачи уточнили, насколько в реальности полезные соляные лампы

Елена Малышева посоветовала не верить в чудодейственные оздоровляющие свойства соляных ламп. Врачи уточнили, насколько в реальности полезные соляные лампы, об этом они рассказала на съемках программы «Жить здорово!».

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Комментарии
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Светлана
Доктор Мылышева, в зависимости от того кто звплатил, в одной передаче рассказывает о пользу мёда, а в следующей - о вреде. А ионы гималайской соли, безусловно, не вылечат пневмонию, но создают в комнате определенную среду
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