Елена Малышева посоветовала не верить в чудодейственные оздоровляющие свойства соляных ламп. Врачи уточнили, насколько в реальности полезные соляные лампы, об этом они рассказала на съемках программы «Жить здорово!».
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