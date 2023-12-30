"Месть блюдо холодное!" Наши снесли пол-укры за корабль

Да уж! В 2022 году обещали разгромить хохлов за 3 дня, а почти два года =не можем защитить Донецк, мало того теперь долбают как хотят российские территории.

Евгения Баринова

Никто ничего не обещал! Это враньё!!! Путину на одной пресс - конференции ещё в 2022 г задачи вопрос о сроках операции, на что он ответил вопросом: А вы знаете, что будет завтра? И никто не знает!