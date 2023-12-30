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"Месть блюдо холодное!" Наши снесли пол-укры за корабль

"Месть блюдо холодное!" Наши снесли пол-укры за корабль

Автор:  АМАРАНТ "Такого еще никогда не было!" Самый мощный прилет. Гремело по всей 404-й. Никто не забыт и ничто не забыто.

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Комментарии
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Степан Иванов
Да уж! В 2022 году обещали разгромить хохлов за 3 дня, а почти два года =не можем защитить Донецк, мало того теперь долбают как хотят российские территории.
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50 мин.
нина сафронова
😏
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29 мин.
Евгения Баринова
Никто ничего не обещал! Это враньё!!! Путину на одной пресс - конференции ещё в 2022 г задачи вопрос о сроках операции, на что он ответил вопросом: А вы знаете, что будет завтра? И никто не знает!
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6 мин.

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