Автор: АМАРАНТ "Такого еще никогда не было!" Самый мощный прилет. Гремело по всей 404-й. Никто не забыт и ничто не забыто.
"Месть блюдо холодное!" Наши снесли пол-укры за корабль
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Степан Иванов
Да уж! В 2022 году обещали разгромить хохлов за 3 дня, а почти два года =не можем защитить Донецк, мало того теперь долбают как хотят российские территории.
Ответить
50 мин.
нина сафронова
😏
Ответить
29 мин.
Евгения Баринова
Никто ничего не обещал! Это враньё!!! Путину на одной пресс - конференции ещё в 2022 г задачи вопрос о сроках операции, на что он ответил вопросом: А вы знаете, что будет завтра? И никто не знает!
Ответить
6 мин.
Свежие комментарии